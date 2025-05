Contro il lavoro di domenica

Per la domenica, riscopriamo non solo il richiamo di Rerum Novarum, ma anche il Catechismo maggiore di Pio X. Un invito a riflettere sul valore del riposo e sul rispetto di questa giornata sacra, come sottolinea il numero 397: “Sono proibite nelle feste le opere servili...” Un'occasione per riaffermare l'importanza del tempo dedicato al passato, alla famiglia e alla spiritualità .

Adesso tutti a leggere la Rerum novarum, va bene, ma non è male aprire anche il Catechismo maggiore, promulgato non da Leone XIII bensì dal suo successore, Pio X, e ristampato da Edizioni Ares. Siccome domani è domenica trascrivo il numero 397: "Sono proibite nelle feste le opere servili, affinché possiamo meglio attendere al divin culto e alla salute dell'anima nostra; e riposarci dalle fatiche". Che il riposo debba essere imposto suona assurdo e suona male, resta il fatto che circa cinque milioni di italiani lavorano la domenica.

