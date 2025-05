Conte sprona il Napoli al Maradona | tattica infortuni e assetto offensivo contro Cagliari

Antonio Conte sprona il Napoli al Maradona, sottolineando l'importanza di un assetto offensivo e affrontando le sfide di tattica e infortuni. Con l'obiettivo di regalare un risultato memorabile, l’allenatore invita la squadra a dare tutto in questa fase cruciale, consapevole che un passo fondamentale li avvicina al quartoScudetto e a una stagione da ricordare.

Antonio Conte esorta con decisione la sua squadra a dare il massimo in questa fase cruciale della stagione, consapevole che ormai, per il Napoli e per ogni tifoso, l'obiettivo è regalare qualcosa di memorabile e significativo. L'allenatore ribadisce che, pur trovandosi a soli un trionfo dal quarto scudetto, la partita imminente contro il Cagliari

