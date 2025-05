Conte Juve Stramaccioni esce allo scoperto e rivela tutto | Ecco cosa c’è dietro le parole di De Laurentiis sul suo futuro è chiaro!

Andrea Stramaccioni, ex allenatore ed opinionista, rompe il silenzio e svela i retroscena sul futuro di Antonio Conte. Dopo le parole di De Laurentiis, si infittiscono i dubbi sul destino dell’allenatore del Napoli, mentre Stramaccioni analizza le possibili strategie e scenari. Ecco cosa c’è dietro le sue parole e quali saranno le prossime mosse nel mondo juventino e non solo.

Conte Juve: Andrea Stramaccioni, ex allenatore ed ora opinionista di Dazn, ha parlato così del futuro dell’allenatore del Napoli. Le sue parole. Quale sarà il futuro di Antonio Conte? Ad ipotizzarlo è stato Andrea Stramaccioni a DAZN dopo Napoli Cagliari: ecco le sue dichiarazioni sull’allenatore, che potrebbe tornare sulla panchina bianconera in vista della prossima stagione. PAROLE – «C’è un’atmosfera di preparazione a qualche ragionamento. De Laurentiis ha detto che gli allenatori vanno rispettati nella loro personalità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conte Juve, Stramaccioni esce allo scoperto e rivela tutto: «Ecco cosa c’è dietro le parole di De Laurentiis sul suo futuro, è chiaro!»

Conte Juve può andare in porto? Il tecnico esce allo scoperto: prima lo scudetto col Napoli, poi… Rivelazione sul futuro

Antonio Conte, attuale tecnico del Napoli, ha aperto alla possibilità di un suo ritorno alla Juventus, alimentando le speranze dei tifosi bianconeri.

Oriali risponde sulla frase: «Non posso andare dove va lui». Ma nessuna smentita su Conte alla Juve

Il Napoli si esprime attraverso Oriali riguardo alla dichiarazione che esclude un possibile approdo di Antonio Conte in altre squadre.

Juve Conte, spunta un nuovo indizio: il rumors fa sognare i tifosi

Un nuovo indizio riaccende le speranze dei tifosi juventini: il legame tra la Juve e Antonio Conte si fa sempre più concreto.

