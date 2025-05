Conte Juve De Paola rivela | Vuole legarsi ai bianconeri con un progetto a lunga scadenza alla Ferguson Mi dicono che Elkann…

Paolo De Paola rivela che Antonio Conte desidera un progetto a lungo termine con la Juve, come avvenuto con Ferguson. Nel suo approfondimento, il giornalista discute anche delle ambizioni future dell'allenatore del Napoli e delle possibili mosse di Elkann, offrendo uno sguardo sulle dinamiche che potrebbero influenzare il destino di Conte e dei bianconeri.

Conte Juve, De Paola rivela sul futuro dell’allenatore del Napoli ma non solo: tutte le dichiarazioni. Il giornalista Paolo De Paola ha analizzato quello che potrebbe essere il futuro di Antonio Conte, allenatore accostato alla Juve e fresco di Scudetto col Napoli. PAROLE – «Conte adora l’ambiente Juve e vuole piantarci le tende. Non è una tappa mordi e fuggi, ma alla Ferguson. Vuole legarsi a questa Juve con un progetto a lunga scadenza. Ma bisogna vedere cosa succede nel rapporto con gli altri dirigenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conte Juve, De Paola rivela: «Vuole legarsi ai bianconeri con un progetto a lunga scadenza, alla Ferguson. Mi dicono che Elkann…»

Scopri altri approfondimenti

Conte verso la Juve, rivoluzione De Laurentiis. Blitz Mourinho a Napoli

Il Napoli si prepara a un finale di stagione cruciale, con il pareggio contro il Genoa che ha reso tutto più difficile.

De Laurentiis ha garantito a Conte un mercato da 150 milioni ma lui prepara il ritorno alla Juve (Corsera)

De Laurentiis ha promesso a Conte un mercato da 150 milioni, ma il tecnico prepara il ritorno alla Juventus.

Ultimissime Juve LIVE: De Laurentiis insiste per Allegri, Conte può così tornare in bianconero

Resta aggiornato con le ultimissime notizie live sulla Juventus. De Laurentiis insiste per Allegri, ma Conte potrebbe tornare in bianconero.

TMWRadio - Editoriale De Paola:"La Nazionale salva la faccia. Juve per il futuro Conte o Gasperini."

Video TMWRadio - Editoriale De Paola:"La Nazionale salva la faccia. Juve per il futuro Conte o Gasperini." Video TMWRadio - Editoriale De Paola:"La Nazionale salva la faccia. Juve per il futuro Conte o Gasperini."

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Conte Juve, De Paola rivela: «Vuole legarsi ai bianconeri con un progetto a lunga scadenza, alla Ferguson. Mi dicono che Elkann…»

Lo riporta juventusnews24.com: Conte Juve, De Paola rivela sul futuro dell’allenatore del Napoli ma non solo: tutte le dichiarazioni Il giornalista Paolo De Paola ha analizzato quello che potrebbe essere il futuro di Antonio Conte, ...

De Paola: "Conte vuole diventare il nuovo Ferguson alla Juve, ha un progetto"

Riporta msn.com: Il Napoli si sta giocando lo Scudetto, ma è anche concentrato sul futuro di Antonio Conte. A fine stagione arriverà il summit tra il tecnico leccese e il presidente Aurelio De Laurentiis e da lì si sa ...

De Paola a Tmw Radio: “Conte adora l'ambiente Juve e vuole piantarci le tende. Mi dicono di un Elkann abbastanza arrabbiato con…”

Segnala tuttojuve.com: Paolo De Paola ha parlato a Tmw Radio nel corso della trasmissione Maracanà: Le sensazioni a 90 minuti dalla fine? "Non mi aspetto colpi di scena in ...