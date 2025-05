Conte Juve altro indizio sul possibile ritorno del tecnico sulla panchina bianconera Ecco il segnale ‘indiretto’ arrivato nelle ultime ore

Nuovi segnali emergono sul possibile ritorno di Antonio Conte sulla panchina della Juventus. Dopo lo Scudetto del Napoli, l’attenzione si concentra sul futuro dell’allenatore, con indizi recenti che fanno sperare in un suo ritorno in bianconero. Ecco i dettagli e gli ultimi sviluppi sulla situazione.

Conte Juve, spunta un ulteriore indizio sul possibile ritorno dell’allenatore sulla panchina bianconera. C’è un segnale ‘indiretto’ delle ultime ore. Il Napoli ha vinto lo Scudetto e ora la domanda è una sola: Antonio Conte resterà sulla panchina degli azzurri anche nella prossima stagione? Dopo le parole di Conte e di De Laurentiis, i dubbi sulla permanenza all’ombra del Vesuvio rimangono, alimentando ancora di più le voci su un possibile ritorno alla Juve. Un altro indizio arriva dai principali siti di scommesse, in cui è crollata la quota del Conte bis alla Juventus: si parte dall’1. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conte Juve, altro indizio sul possibile ritorno del tecnico sulla panchina bianconera. Ecco il segnale ‘indiretto’ arrivato nelle ultime ore

