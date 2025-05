Conte alla Juve Ambrosini dubbioso su un aspetto | Sembra che possa succedere questo Lui sarà in grado di…

Massimo Ambrosini, ex centrocampista ora opinionista, si interroga sul futuro di Antonio Conte. Dopo Napoli-Cagliari, Ambrosini ha espresso dubbi sulla possibilità che l’allenatore possa tornare alla Juve nella prossima stagione, lasciando intendere che potrebbe succedere qualcosa di inatteso. Resta da vedere se Conte sarà in grado di confermarsi ai massimi livelli in un’altra grande panchina.

Conte alla Juve: Massimo Ambrosini, ex centrocampista ed ora opinionista di Dazn, ha parlato così del futuro dell'allenatore del Napoli. Dove allenerà Antonio Conte nella prossima stagione? A parlarne è stato Massimo Ambrosini a DAZN dopo Napoli Cagliari: ecco le sue parole sull'allenatore, che potrebbe tornare ad allenare la Juve l'anno prossimo. PAROLE – « Conte è in grado di avere lo stesso entusiasmo anche l'anno prossimo? Sembra che si possa iniziare una discussione» ha così concluso l'ex centrocampista sul tecnico salentino.

