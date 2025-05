Consulta comunale dei giovani Sikera prende il posto di Vouk | | Impegno massimo per i ragazzi

Amanuel Sikera subentra a Lorenzo Vouk nella Consulta Comunale dei Giovani, assumendo il ruolo di uditore per la maggioranza di centrodestra. Questo cambiamento dimostra l’impegno massimo per i giovani, con Sikera già consigliere comunale di Pisa al centro, pronto a rappresentare le nuove generazioni e coinvolgere attivamente i ragazzi nel sviluppo della città .

Sarà Amanuel Sikera, anche lui consigliere comunale della lista civica Pisa al centro, a prendere il posto del collega Lorenzo Vouk nella Consulta dei giovani nella veste di uditore per conto della maggioranza di centrodestra (per le minoranze c’è Enrico Bruni del Pd). Vouk si era dimesso per motivi personali. Il passaggio di testimone non modifica gli equilibri, visto che resta all’interno della compagine di Pisa al Centro e prosegue nel solco della continuità programmatica e progettuale. "Ringrazio Vouk da sempre attivo nel mondo della rappresentanza studentesca e giovanile - ha detto Sikera - anche per il grande senso di responsabilità e per il profondo rispetto dimostrato nei confronti delle Istituzioni, rimettendo il mandato ricevuto con voto unanime del consiglio comunale, non appena si è reso conto di non poter dedicare a tale ruolo la giusta dedizione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Consulta comunale dei giovani. Sikera prende il posto di Vouk:: "Impegno massimo per i ragazzi"

Approfondisci con questi articoli

Bonus giovani under 35, scopri come ottenerlo: consulta requisiti, istruzioni e scadenze

Scopri come ottenere il Bonus giovani under 35, un'agevolazione mirata a stimolare l'occupazione giovanile stabile.

Bonus giovani under 35, scopri come ottenerlo: consulta requisiti, istruzioni e scadenze

Scopri come ottenere il Bonus giovani under 35, un’agevolazione per incentivare l’occupazione stabile dei giovani.

Protesta pro Palestina di una decina di giovani, sospeso il consiglio comunale di Ancona VIDEO

Questa mattina ad Ancona, il consiglio comunale è stato interrotto da una protesta di una decina di giovani pro Palestina.

Su questo argomento da altre fonti

Consulta comunale dei giovani. Sikera prende il posto di Vouk:: Impegno massimo per i ragazzi. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

La consulta dei giovani di confeuro entra nel consiglio nazionale giovani per rappresentare l’agricoltura italiana

Segnala gaeta.it: La Consulta dei Giovani di Confeuro entra come membro permanente nel Consiglio Nazionale Giovani, rafforzando la partecipazione attiva dei giovani agricoltori italiani nelle politiche agricole e giova ...

Consiglio comunale, 30 mila euro per assistenza economica straordinaria, 5.000 per la Consulta giovanile

Secondo monrealenews.it: I due emendamenti sono stati approvati nella seduta di ieri MONREALE, 23 maggio – Due provvedimenti di sostegno che un po’ si intersecano. In qualche modo ...

Giarre, Consulta Comunale: iscrizioni aperte fino al 30 maggio per associazioni e giovani cittadini

gazzettinonline.it scrive: Scade il prossimo 30 maggio il termine per le associazioni per iscriversi alle consulte comunali. Ogni associazione può iscriversi ad una sola consulta; otto le consulte istituite: dei cittadini; dell ...