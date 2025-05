Connessione satellitare sui treni ad Alta velocità | Salvini annuncia sperimentazione con Starlink

Il vice premier Salvini annuncia una sperimentazione di due settimane per la connessione satellitare sui treni ad alta velocità con Starlink. Se i risultati saranno positivi, si prospetta un accordo per migliorare la connettività, favorendo un rapido accesso a internet e innovando il settore dei trasporti italiani. L'iniziativa è stata presentata al Festival dell'Economia di Trento.

"C'è una sperimentazione di due settimane con due soggetti, già operativa e in caso di esito positivo, sarei favorevole se si arrivare a un accordo". Lo ha detto il vice premier e ministri delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, nel corso del Festival dell'Economia di Trento. "Una - ha aggiunto - delle mie prime richieste ai vertici di Fs, vecchi e nuovi, era di rendere possibile la connessione durante l'intera tratta dell' Alta velocità tra Milano e Roma. Su questo dossier è vero che Fs ha scelto due soggetti, con cui sta sperimentando la copertura satellitare e uno dei due è Starlink, visto che è uno dei pochi in grado di garantire questo servizio". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Connessione satellitare sui treni ad Alta velocità: Salvini annuncia sperimentazione con Starlink

