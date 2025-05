Conferenza stampa Tudor pre Venezia Juve LIVE | le sue dichiarazioni alla vigilia del match

Alla vigilia della 38ª giornata di Serie A 2024/25, la conferenza stampa di Tudor pre Venezia-Juve ha svelato le strategie e le speranze dei bianconeri. Il tecnico ha commentato le sfide finali, puntando a un risultato positivo per qualificarsi alla prossima Champions League e concludere il campionato nel migliore dei modi. All’Allianz Stadium, l’attesa cresce.

di Marco Baridon Conferenza stampa Tudor pre Venezia Juve: le sue dichiarazioni a due giorni dal match della 38ª giornata di Serie A 202425. (inviato all’Allianz Stadium) – Si conclude il campionato della Juve che spera di finire al meglio e di qualificarsi alla prossima Champions League. Nella giornata di oggi, sabato 24 maggio, Igor Tudor interviene in conferenza stampa alle 13:45 per presentare il match davanti ai media. segue LIVE le sue parole. – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conferenza stampa Tudor pre Venezia Juve LIVE: le sue dichiarazioni alla vigilia del match

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Conferenza stampa Tudor pre Juve Udinese: quando parla il tecnico bianconero per presentare il match dell’Allianz Stadium

Igor Tudor presenta la sfida tra Juventus e Udinese nella conferenza stampa pre-match. Domenica sera, i bianconeri tornano in campo all'Allianz Stadium dopo il pareggio contro la Lazio, cercando di consolidare la loro posizione nella corsa per la Champions League.

Conferenza stampa Tudor pre Juve Udinese: il VIDEO con le parole del tecnico bianconero

In vista della sfida contro l'Udinese nella 37ª giornata di Serie A, il tecnico bianconero Tudor ha affrontato i media in conferenza stampa.

Conferenza stampa Tudor pre Juve Udinese: «Quando sono arrivato la squadra era in un buco profondo. Ombra di Conte? Non mi sento inferiore a nessuno»

Alla vigilia del match tra Juventus e Udinese, il tecnico Tudor si è presentato in conferenza stampa, riflettendo sul difficile inizio di stagione e ribadendo la sua determinazione.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Conferenza stampa Tudor pre Juve Udinese: quando parla; Tudor e la stoccata a Thiago Motta: “Juve in un buco profondo. Conte? Non sono inferiore a nessuno ...; Conferenza stampa Tudor pre Venezia Juve: quando parla; Juventus, Tudor anticipa di un giorno la conferenza stampa pre Udinese. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Conferenza stampa Tudor pre Juve Udinese: il VIDEO con le parole del tecnico bianconero

Riporta juventusnews24.com: Conferenza stampa Tudor pre Juve Udinese: il VIDEO con le parole del tecnico all’antivigilia del match della 37ª giornata di Serie A 2024/25 (Marco Baridon inviato all’Allianz Stadium) – Dopo il pareg ...

Conferenza stampa Tudor LIVE: le parole pre Juventus-Udinese (LaPresse) – JMania.it

Si legge su jmania.it: FUTURO E CONTE – “ Io rispondo che vivo giorno per giorno e me la godo. Soffro su come preparare al meglio l’Udinese, mi nutro di questo. Se mi sento inferiore a qualcuno le dico di no, non mi sento ...

Conferenza stampa Tudor pre Juve Udinese: quando parla il tecnico bianconero per presentare il match dell’Allianz Stadium

Riporta juventusnews24.com: Conferenza stampa Tudor pre Juve Udinese: quando parla prima del match dello Stadium contro i friulani La Juve di Igor Tudor torna in campo domenica sera per la sfida contro l’Udinese dopo il pareggio ...