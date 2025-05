Concorso d' Eleganza | un trionfo per il lusso ma una disfatta per il traffico | mezza Como bloccata paralizzata

Il concorso d’eleganza, un trionfo di lusso e stile, ha però trasformato la traffico in un incubo. Mezza Como è rimasta bloccata, paralizzata, tra un mattino e un pomeriggio da dimenticare per automobilisti e residenti. La viabilità tra Como e Cernobbio è andata in tilt, sottolineando come eventi prestigiosi possano, pur portando prestigio, mettere a dura prova la mobilità locale.

Sono stati una mattina e un pomeriggio da dimenticare per automobilisti e residenti: la viabilità tra Como e Cernobbio è andata completamente in tilt, messa a dura prova dagli eventi di prestigio che stanno animando questo fine settimana sulla sponda occidentale del lago. Complici il Concorso. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Concorso d'Eleganza: un trionfo per il lusso ma una disfatta per il traffico: mezza Como bloccata paralizzata

