Concorsi pubblici in Toscana per giovani medici | 72 nuove assunzioni con incentivi economici e formazione

Anche nel 2025, la Regione Toscana conferma i concorsi pubblici per giovani medici, con 72 nuove assunzioni in 21 strutture sanitarie dislocate in aree periferiche e insulari. L'iniziativa, avviata con successo nel 2024, offre incentivi economici e opportunitĂ di formazione, contribuendo a rafforzare il servizio sanitario nelle zone meno centrali della regione.

