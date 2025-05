Concorezzo d’Estate Si comincia da Manera

Concorezzo d’Estate torna a animare la città con la sua quarantesima edizione. Si parte questa sera con Leonardo Manera e il suo recital “Sincero” in Villa Zoja, aprendo una stagione ricca di appuntamenti. Un'edizione speciale che celebra tradizione e innovazione, offrendo momenti di svago e cultura per tutta la comunità.

Tocca a Leonardo Manera (nella foto) aprire la quarantesima edizione di Concorezzo d’Estate, questa sera con il recital “Sincero“ in Villa Zoja il cabarettista festeggerà per primo il traguardo tagliato dalla kermese. Particolarmente ricco il programma dell’edizione, tra gli appuntamenti in cartellone Conco Color run, concerti, sport e serate enogastronomiche. La manifestazione estiva nata nel 1986 con il nome di “Giugno Concorezzese“ nel tempo si è ampliata raggiungendo quegli standard che ne fanno in questo periodo uno degli appuntamenti più attesi della provincia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Concorezzo d’Estate. Si comincia da Manera

