Conclusione anno di prova docenti neoassunti 2024 25 | la tempistica

L'USR Sardegna ha comunicato la tempistica per la conclusione dell'anno di prova dei docenti neoassunti 2024/25, come da nota del 22 maggio. In conformità all’art. 13 del D.M. 226/2022, il percorso include il colloquio con il Comitato di valutazione e il test finale, determinando così le scadenze e le fasi essenziali per la valutazione.

Con nota del 22 maggio l'USR Sardegna trasmette la tempistica relativa alla conclusione dell'anno di prova e formazione dei docenti neoimmessi in ruolo nell'anno scolastico 202425. Ai sensi dell'art. 13 D.M. 2262022, la valutazione prevede il colloquio innanzi al Comitato di valutazione e il test finale.

