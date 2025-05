Concerto per Pasquale Rotondi

Domani iniziano le celebrazioni per Pasquale Rotondi con la 27ª edizione del premio nazionale a lui intitolato e, nell'occasione, l' Orchestra Fiati del Montefeltro aprirà la settimana dedicata ai Salvatori dell'arte con un concerto. Diretta dal Maestro Davide Barbatosa, si esibirà alle 18 nell'auditorium comunale di Sassocorvaro. L'ensemble di fiati proporrà musiche di Vaughan Williams, Rossano Galante, Gioachino Rossini, Samuel Hazo ed Ennio Morricone. Nata nel 2017 dall'idea di tre musicisti del territorio, l'orchestra è formata da circa 50 giovani diplomati al Conservatorio "Rossini" di Pesaro.

