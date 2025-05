Concept Speedtop l’omaggio di Bmw al Concorso D’Eleganza di Villa D’Este – FOTO

Il concept BMW Speedtop rende omaggio al Concorso d'Eleganza di Villa d'Este, fondendo eleganza classica e innovazione. Con immagini che ne esaltano lo stile e la creatività, questo progetto rappresenta un tributo estetico, dimostrando come il design possa trasformare le sfide stilistiche in autentiche opere d'arte su vetture.

Quello sulle giardinette è un esercizio stilistico a volte complicato, ma che regala soddisfazioni ai designer dell'auto. Anche se a ben vedere, come lo stesso numero uno dello stile Bmw Adrian van Hooydonk ammette, la Concept Speedtop presentata al Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2025 "sembra più una Shooting Brake".

