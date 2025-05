Conceicao o Nico Gonzalez sulla trequarti per Venezia Juve? Tudor sembra orientato verso quella scelta! Le ultimissime per la sfida del Penzo

Tante incertezze in casa Juventus in vista della sfida contro il Venezia al Penzo. Tudor sembra orientato a schierare Conceicao o Nico Gonzalez sulla trequarti, con una preferenza che potrebbe favorire uno dei due. La partita, valida per l'ultima giornata di campionato, sarà decisiva per la qualificazione alla prossima Champions League. Ecco le ultime news sulla formazione bianconera.

Conceicao o Nico Gonzalez per Venezia Juve? La scelta di Tudor dovrebbe premiare questo giocatore. Le ultimissime dal Penzo. La Juve prepara la sfida contro il Venezia, valida per l’ultima giornata di campionato e che sarà decisiva per la qualificazione alla prossima Champions League. In vista di questa partita Igor Tudor dovrebbe aver sciolto anche il dubbio su chi affiancherà Kenan Yildiz sulla trequarti campo. Si tratta di Francisco Conceicao. Il numero 7 bianconero dovrebbe essere rilanciato dal 1? e dovrebbe costringere l’argentino a “traslocare” sulla fascia destra del centrocampo a 4 voluto dal croato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conceicao o Nico Gonzalez sulla trequarti per Venezia Juve? Tudor sembra orientato verso quella scelta! Le ultimissime per la sfida del Penzo

