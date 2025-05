Con la grande Sophia Loren | Al Bano al settimo cielo festeggia con l’attrice Ma la foto poi scompare

Al Bano, in versione festaiolo, celebra il suo 82esimo compleanno in compagnia dell’icona di Hollywood Sophia Loren. Un incontro inaspettato e ricco di emozioni, immortalato da un collezionista. Tuttavia, la foto scompare misteriosamente, lasciando spazio alla curiosità e all’incanto di un momento unico tra due grandi leggende del cinema e della musica.

Un incontro inaspettato e allo stesso tempo emozionante. Al Bano non poteva che festeggiare al meglio il suo 82esimo compleanno in compagna dell'icona del cinema italiano e mondiale: Sophia Loren. I due sono stati immortalati da uno scatto del collezionista d'auto Daniel Iseli. Il cantante ha ricondiviso lo scatto che lo ritrae assieme all'attrice sorridente con sul palco un foulard, scrivendo le parole: "Con la grande Sophia Loren". I due si erano già incontrati a settembre 2024, sempre in occasione di una presentazione automobilistica curata da Iseli.