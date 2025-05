Con il Cuore Tutte le star in diretta da Assisi

Stasera, da Assisi, va in scena "Con il cuore, nel nome di Francesco", la straordinaria serata benefica dei Frati del Sacro Convento. Alla XXIII edizione, l’evento in diretta dal sagrato della Basilica di San Francesco raccoglie fondi per chi è in difficoltà , unendo star e pubblico in un gesto di solidarietà e speranza. Un momento di solidarietà e fede, da non perdere.

E’ il giorno di " Con il cuore, nel nome di Francesco ", la serata benefica di solidarietĂ dei Frati del Sacro Convento che, alla ventitreesima edizione, aiuta e sostiene chi soffre e chi si trova in difficoltĂ . In diretta dal sagrato della chiesa superiore della Basilica di San Francesco, alle 21.25 su Rai1 e in streaming su RaiPlay, Carlo Conti insieme a tutto il cast, tra cui Lucio Corsi (foto sopra) reduce dall’Eurovision 2025, Arisa, ComaCose (foto sotto), Rocco Hunt, Marcella Bella, Simone Cristicchi, Amara, Settembre, Gabriele Cirilli, saranno tra i protagonisti dell’evento per una serata nel segno della musica, del racconto e della solidarietĂ . 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Con il Cuore Tutte le star in diretta da Assisi

Con il Cuore Tutte le star in diretta da Assisi

Con il Cuore Tutte le star in diretta da Assisi

Scrive lanazione.it: Questa sera su Rai 1 torna “Nel nome di Francesco", la serata benefica di solidarietà dei Frati del Sacro Convento. Conduce Carlo Conti ...

