Con il cuore nel nome di Francesco stasera su Rai 1 in diretta da Assisi | Lucio Corsi tra gli ospiti

Stasera su Rai 1, in diretta da Assisi, torna "Con il cuore nel nome di Francesco", condotto da Carlo Conti. Tra gli ospiti, anche lucio Corsì, e l’atmosfera magica del sagrato della Basilica di San Francesco. Un appuntamento speciale dedicato alla figura di Francesco, in un contesto suggestivo e ricco di emozioni.

In diretta dal sagrato della Basilica Superiore di San Francesco ad Assisi, Carlo Conti conduce, stasera su Rai 1, la 23a edizione di Con il cuore nel nome di Francesco: chi sono gli ospiti. Dopo il flop di Ne vedremo delle belle, Carlo Conti torna nel sabato sera di Rai 1 con un appuntamento primaverile che fa parte ormai della tradizione: Con il cuore nel nome di Francesco. La serata benefica, promossa dalla RAI e dai Frati del Sacro Convento di Assisi, sarĂ trasmessa, in questo sabato 24 maggio alle 21:25, in diretta dal sagrato della Basilica Superiore di San Francesco. 🔗 Leggi su Movieplayer.it