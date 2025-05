Comuni sciolti per mafia Piantedosi a Caivano | Stiamo ragionando su alcune alternative

Il ministro Piantedosi sta considerando alternative allo scioglimento dei Comuni per infiltrazioni mafiose, come a Caivano. Si valuta un intervento intermedio tra sospensione e normalit√†, sfruttando le prefetture e strumenti mediatici per affrontare il fenomeno camorristico in modo pi√Ļ efficace, riflettendo su soluzioni pi√Ļ adattabili e meno drastiche rispetto alle procedure tradizionali.

¬ęSullo scioglimento dei Comuni per infiltrazione camorristica, stiamo riflettendo se sia sempre questa la soluzione giusta da adottare. Stiamo ragionando in prospettiva sulla possibilit√† di creare un terzo genere tra scioglimento e non scioglimento, utilizzando ovviamente le prefetture, magari mediante formule di affiancamento ai sindaci¬Ľ. Lo ha detto a Caivano il ministro dell‚ÄôInterno, Matteo. 🔗 Leggi su Feedpress.me ¬© Feedpress.me - Comuni sciolti per mafia, Piantedosi a Caivano: "Stiamo ragionando su alcune alternative"

Mafia, Piantedosi: ‚ÄúRagioniamo su alternative a scioglimento Comuni‚ÄĚ

Il ministro Piantedosi annuncia un nuovo approccio per contrastare le infiltrazioni mafiose nei Comuni, esplorando alternative allo scioglimento.

Comuni sciolti per camorra: in Campania sono 124 dall'entrata in vigore della legge

Dal 1991 al 19 aprile 2025, sono stati 124 i Comuni sciolti per camorra in Campania, con 401 decreti di scioglimento totali, pari a circa uno al mese.

Strage di Capaci 33 anni fa, Piantedosi: "Mafia spara meno ma è sempre pericolosa"

Trentatré anni fa si consumò la strage di Capaci, un momento cruciale nella lotta alla mafia. Oggi, nonostante le minori sparatorie, questa criminalità rimane altamente pericolosa: si reinventa nel riciclo di denaro, influenzando le istituzioni e sfidando le regole dello Stato.

Comuni sciolti per mafia, Sicilia terza in Italia. Ben 14 enti sono ‚Äúrecidivi‚ÄĚ

Video Comuni sciolti per mafia, Sicilia terza in Italia. Ben 14 enti sono ‚Äúrecidivi‚ÄĚ Video Comuni sciolti per mafia, Sicilia terza in Italia. Ben 14 enti sono ‚Äúrecidivi‚ÄĚ

Comuni sciolti per mafia, Piantedosi a Caivano: "Stiamo ragionando su alcune alternative"

«Sullo scioglimento dei Comuni per infiltrazione camorristica, stiamo riflettendo se sia sempre questa la soluzione giusta da adottare. Stiamo ragionando in prospettiva sulla possibilità di creare un ...

Lotta alle mafie, Piantedosi: "Ragionare su alternative a scioglimento dei comuni"

Valutare alternative allo scioglimento dei comuni per infiltrazione camorristica. L'idea è del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Il titolare del Viminale ha spiegato che il governo ci sta ...

Riflessioni sullo scioglimento dei Comuni per infiltrazione camorristica

Negli ultimi anni, il fenomeno dell'infiltrazione camorristica nei Comuni italiani ha sollevato un dibattito acceso. La pratica dello scioglimento dei Comuni, adottata in risposta a tali infiltrazioni ...