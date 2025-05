Comunali Genova | in 7 in corsa ma il ' duello' è tra Salis e Piciocchi

Le elezioni comunali di Genova stanno per iniziare, con 481.754 elettori pronti a scegliere il nuovo sindaco e a rinnovare il consiglio comunale. Tra i sette candidati in lizza, il vero duello si profila tra Marco Salis e Ariel Piciocchi, mentre i cittadini si preparano a decidere il futuro della città ligure.

AGI - Domani e lunedì 481.754 mila genovesi sono chiamati alle urne per scegliere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale. La sfida per la poltrona di primo cittadino nel capoluogo ligure è a sette. In ordine alfabetico: Mattia Crucioli (Uniti per la Costituzione). Raffaella Gualco (Genova Unita). Antonella Marras (Sinistra Alternativa). Pietro Piciocchi (centrodestra). Cinzia Ronzitti (Partito Comunista dei Lavoratori). Silvia Salis (centrosinistra-campo largo). Francesco Toscano (Democrazia Sovrana Popolare). Ma a polarizzare l'attenzione in queste settimane sono stati principalmente Salis e Piciocchi... 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Comunali Genova: in 7 in corsa ma il 'duello' è tra Salis e Piciocchi

