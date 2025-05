COMUNALI Due milioni al voto Riflettori su Genova e Ravenna

Domani e lunedì quasi due milioni di italiani accederanno alle urne per le amministrative in 117 Comuni, con attenzione particolare su Genova e Ravenna. Il voto rappresenta un importante banco di prova per il “campo largo” e il governo, tra sfide locali e test nazionali, mentre gli elettori scelgono i loro nuovi amministratori.

Sono quasi due milioni gli italiani chiamati alle urne per il primo turno delle elezioni amministrative, che si svolgeranno in 117 Comuni in tutta Italia domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. I riflettori sono puntati soprattutto su Genova, un vero e proprio test per il ‘campo largo’: il centrosinistra si è compattato sulla candidatura di Silvia Salis, vicepresidente vicaria del Coni, che sfiderà Pietro Piciocchi, attuale sindaco facente funzioni dopo che l’ex primo cittadino Marco Bucci è stato eletto a presidente della Regione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - COMUNALI Due milioni al voto. Riflettori su Genova e Ravenna

Scopri altri approfondimenti

Università, in arrivo quasi due milioni di euro per nuovi alloggi Ersu: "Aiuto concreto contro il caro affitti"

L'Università siciliana si prepara a ricevere quasi due milioni di euro per nuovi alloggi, un aiuto concreto nella lotta contro il caro affitti.

Rapina da 7 milioni di euro alla BPER di Grumo Nevano: concessi i domiciliari ai due imputati

Dopo la clamorosa rapina da 7 milioni di euro alla BPER di Grumo Nevano, i due imputati, Francesco Pio De Santis e Patrizio De Felice, sono stati rimessi in libertà con gli arresti domiciliari.

Dal Mur 7,5 milioni di euro per mettere a nuovo due stazioni di ricerca in Antartide

Il ministero dell'Università e della Ricerca ha stanziato 7,5 milioni di euro per il rinnovamento di due stazioni di ricerca in Antartide.

Comunali 2021, urne aperte a Roma: al voto oltre 2 milioni di elettori

Video Comunali 2021, urne aperte a Roma: al voto oltre 2 milioni di elettori Video Comunali 2021, urne aperte a Roma: al voto oltre 2 milioni di elettori

Se ne parla anche su altri siti

COMUNALI Due milioni al voto. Riflettori su Genova e Ravenna; Elezioni amministrative domenica 25 e lunedì 26 maggio 2025, non si vota solo a Genova: 126 comuni alle urne; Elezioni comunali 2025, dove e come si vota: le date; Elezioni comunali: Asso, Binago e Cirimido al voto il 25 e 26 maggio. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Elezioni comunali in Italia: il voto di maggio 2023

Segnala notizie.it: Il fine settimana del 27 e segnerà un momento cruciale per la democrazia locale in Italia. In 117 comuni, i cittadini saranno chiamati a esprimere il proprio voto per eleggere il sindaco e il consigli ...

Elezioni comunali 2025, quando e come si vota: l’elenco dei Comuni alle urne il 25 e 26 maggio

Si legge su fanpage.it: Le elezioni comunali 2025 si terranno domenica 25 e lunedì 26 maggio, con i seggi aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15 ...

Elezioni comunali: Asso, Binago e Cirimido al voto il 25 e 26 maggio

espansionetv.it scrive: Tre comuni comaschi al voto tra meno di una settimana: domenica 25 e lunedì 26 maggio si vota ad Asso, Binago e Cirimido. Due giorni di seggi per permettere un maggior afflusso di persone. Domenica ur ...