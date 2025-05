Come cambiano i cantieri della tramvia l' impatto sulla viabilità

I cantieri della tramvia stanno trasformando la viabilità, con lavori in corso per la linea 3 a Bagno a Ripoli. Lunedì 26 maggio partirà il cantiere F4 su viale Giannotti, in continuità con quello F3. Questi interventi, seppur necessari, incidono sui flussi stradali e richiedono attenzione da parte degli automobilisti, modificando temporaneamente le mappe di circolazione in zona.

Vanno avanti i lavori per la realizzazione della linea tranviaria 3 per Bagno a Ripoli. Lunedì 26 maggio è in programma l'avvio di un nuovo cantiere su viale Giannotti in continuità con quello in corso (F3). Si tratta del cantiere F4 che "prende il via in netto anticipo rispetto al.

