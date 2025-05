Colonna di fumo esce dalla finestra dell' appartamento a fuoco una lavatrice

Sabato 24, in piazza San Giorgio, un appartamento ha preso fuoco causando l’emergenza. Una colonna di fumo usciva dalla finestra, sospettando un incendio grave, ma l’allarme è stato successivamente rientrato. Il fumo proveniva da una lavatrice in fiamme, e la situazione ha creato apprensione tra i passanti. La pronta intervento dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze più gravi, riportando la normalità in una mattinata molto movimentata.

Il fumo che esce dalla finestra, il timore di un incendio grave, poi l'allarme che rientra. E' stata una mattinata decisamente agitata quella di sabato 24, in piazza San Giorgio, quando poco prima di mezzogiorno alcune persone si sono accorte di una colonna di fumo che stava uscendo da un.

Colonna di fumo esce dalla finestra dell'appartamento, a fuoco una lavatrice

Sabato 24, in piazza San Giorgio, una mattina agitata: una colonna di fumo usciva da un appartamento, segnalando un incendio con una lavatrice in fiamme.

