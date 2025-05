Cocaina | tre nuovi arresti tra Alliste e Felline dove il parroco anti spaccio ha acceso i riflettori sul fenomeno

La lotta allo spaccio di droga nel basso Salento si intensifica con tre nuovi arresti tra Alliste e Felline, coinvolgendo anche un minorenne. Il parroco locale ha acceso i riflettori sul fenomeno, evidenziando l’urgenza di interventi. Le forze dell’ordine hanno agito nella notte, confermando l’attenzione costante per una zona colpita dal problema.

FELLINE (Alliste) – Lotta allo spaccio nel basso Salento. A distanza di pochi giorni, scattano tre nuovi arresti tra Alliste e la sua frazione, Felline: anche un minorenne nei guai. Intorno alle 4 della scorsa notte, i finanzieri della compagnia di Gallipoli hanno infatti eseguito i provvedimenti. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Cocaina: tre nuovi arresti tra Alliste e Felline, dove il parroco “anti spaccio” ha acceso i riflettori sul fenomeno

Spaccio in via Canova, tre arresti: cocaina, hashish e denaro in casa

Nella serata di giovedì, i carabinieri di Firenze Legnaia hanno smantellato una base di spaccio in via Canova, arrestando tre uomini e sequestrando cocaina, hashish e denaro in casa.

Via Canova, tre arresti per spaccio: hashish e cocaina in casa

Nella serata di giovedì 22 maggio, i carabinieri di Firenze Legnaia hanno smantellato un punto di spaccio in via Canova, arrestando tre uomini, tra cui un italiano e due marocchini, responsabili di detenzione e vendita di hashish e cocaina.

Blitz e arresto: sequestrati tre chili di cocaina e decine di dispositivi per inalare marijuana liquida

In un'operazione di grande successo, i militari della Guardia di Finanza di Terracina hanno arrestato un sospetto spacciatore, sequestrando tre chili di cocaina, 100 grammi di hashish e 40 dispositivi elettronici per l'inalazione di marijuana liquida.

Tre arresti per spaccio di droga

Video Tre arresti per spaccio di droga Video Tre arresti per spaccio di droga

Cocaina e 22mila euro in contanti, tre arresti ad Alghero

Come scrive msn.com: I tre, tutti di nazionalità spagnola e di origini sudamericane, sono stati intercettati dagli agenti al centro della cittadina catalana e sono stati trovati in possesso di 200 grammi di cocaina e ...

Nascondono 23 chili di cocaina. Due arresti dopo l’appostamento

Riporta msn.com: Il blitz della polizia: in manette una 38enne e un 25enne a seguito di una perquisizione in auto e a casa. Dentro una cassaforte sono stati trovati 11.450 euro in contanti come possibile provento dell ...

Un chilo di cocaina nei muri di casa, tre arresti in Salento

Da rainews.it: L'intervento, coordinato dalla Procura di Lecce, ha permesso di sequestrare circa ...