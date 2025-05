Cocaina già divisa in dosi e marijuana sotto il sedile | arrestato uno spacciatore in auto a Corato

Un cittadino di Corato è stato arrestato per spaccio di droga mentre si trovava inauto. Durante l'operazione, la Polizia ha sequestrato dosi di cocaina già divise e marijuana nascosta sotto il sedile. L'arresto evidenzia l'impegno delle forze dell'ordine nel contrastare il traffico illecito nella zona.

🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Cocaina già divisa in dosi e marijuana sotto il sedile: arrestato uno spacciatore in auto a Corato

