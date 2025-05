Classifica Serie A | come cambia per la Juve dopo Milan Monza

Dopo la vittoria del Milan sul Monza, la classifica della Serie A subisce variazioni importanti, influenzando la Juve. La sfida di venerdì sera ha confermato i nuovi equilibri in campo e modifica le posizioni in classifica, dando nuove speranze o sfide per i bianconeri. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla situazione in campionato e come si muove la Juventus.

Classifica Serie A: ecco come cambia per la Juve dopo i match del venerdì sera tra Milan e Monza. Tutti i dettagli. Finisce il campionato di Milan e Monza, che hanno chiuso la sfida sul punteggio di 2-0 a favore del Diavolo in quel di San Siro. Ecco come cambia la classifica  dopo il match di Milano, che chiude per l’ultima volta in questa stagione le sfide del sabato in Serie A, campionato vinto ieri dal Napoli e in cui gioca anche la Juve. Napoli 82 Inter 81 Atalanta 74 Juventus 67 Roma 66 Lazio 65 Milan 63 Fiorentina 62 Bologna 62 Como 49 Torino 44 Udinese 44 Genoa 43 Cagliari 36 Verona 34 Parma 33 Lecce 31 Empoli 31 Venezia 29 Monza 19 . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Classifica Serie A: come cambia per la Juve dopo Milan Monza

