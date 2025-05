Classifica Serie A 2024-2025 | tutti i risultati della 38^ giornata

Segui in tempo reale la classifica e i risultati della 38ª giornata della Serie A 2024-2025. Tieni sotto controllo le posizioni, i marcatori e le novità della giornata, in un articolo in costante aggiornamento che ti permette di rimanere sempre informato sull’andamento del campionato italiano.

Risultati e classifica della giornata corrente della Serie A 2024-2025. Articolo in costante aggiornamento, con i marcatori delle partite 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Classifica Serie A 2024-2025: tutti i risultati della 38^ giornata

Calcio, classifica serie A: Atalanta in Champions

L'Atalanta conquista tre punti fondamentali nella vittoria contro la Roma, consolidando la sua posizione in classifica di Serie A e puntando verso un ambito posto in Champions League.

Disastro Sampdoria, per la prima volta nella storia in Serie C. Tutti i risultati e i verdetti dell’ultima giornata di B

La storica retrocessione della Sampdoria in Serie C segna un momento buio per i blucerchiati, che non riescono a evitare il disastro pareggiando contro la Juve Stabia.

Serie B, termina l'ultima giornata di campionato: tutti i verdetti tra playoff, playout e retrocessione

Oggi si è conclusa l'ultima giornata di campionato di Serie B, con emozioni e verdetti che hanno inciso sul destino delle squadre.

