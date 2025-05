Civili palestinesi usati per bonificare case e tunnel a Gaza | l’inchiesta shock di Ap contro Israele L’Idf nega ma avvia accertamenti

Un'inchiesta shock dell'AP svela l'uso di civili palestinesi, vestiti con mimetica israeliana, come scudi umani per bonificare edifici e tunnel a Gaza. L'IDF nega, ma avvia accertamenti, sollevando dubbi sulle implicazioni di questa pratica, spesso attribuita a Hamas, e sui rischi per innocenti coinvolti in operazioni di sicurezza.

Palestinesi vestiti con la mimetica israeliana, mandati in avanscoperta negli edifici e nei tunnel della Striscia di Gaza per assicurarsi che siano libere da bombe e miliziani armati. Di fatto, civili usati come scudi umani: non da Hamas, da anni accusata di farlo per proteggere i propri miliziani e dirigenti dagli attacchi israeliani, ma dall’Idf. Il modus operandi descritto, secondo un’inchiesta dell’ Associated Press, sarebbe ormai «sistematico» per le forze armate israeliane. «Mi picchiavano e mi dicevano: “Non hai altra scelta, o lo fai o noi ti uccidiamo”», è una delle testimonianze raccolte da AP tra i palestinesi, avvalorate anche da conferme da parte di ufficiali dell’Idf rimasti per ovvi motivi anonimi. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - «Civili palestinesi usati per bonificare case e tunnel a Gaza»: l’inchiesta shock di Ap contro Israele. L’Idf nega ma avvia accertamenti

