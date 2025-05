Cividate stop alla logistica | Non ne possiamo più di camion e smog Ormai siamo invasi

A Cividate, Bergamo, siamo saturi di logistica: camion e smog invadono il territorio, rendendo difficile la vita quotidiana. Con decisione, diciamo basta all’arrivo di nuovi insediamenti, chiedendo attenzione sulla viabilità e tutela ambientale. È tempo di fermare questa invasione e preservare il nostro ambiente e la qualità della vita dei cittadini.

Cividate (Bergamo) – “Il nostro territorio non ne può più di logistiche. Abbiamo quindi deciso di dire basta all’arrivo di nuovi insediamenti. Gli effetti sulla viabilità sono evidenti: sulla provinciale Calciana è continuo il via vai di camion. È impossibile pensare che se ne possano aggiungere altri. Anche in considerazione del fatto che nella vicina Cortenuova è previsto l’arrivo di un centro intermodale”. Non usa mezzi termini il sindaco di Cividate, Gianni Forlani (lista “Comunità Democratica Cividate“) nel commentare la decisione dell’amministrazione comunale di dire stop a nuovi poli logistici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cividate, stop alla logistica: “Non ne possiamo più di camion e smog. Ormai siamo invasi”

Approfondisci con questi articoli

“Una malattia importante”. Bianca Berlinguer torna in tv dopo lo stop e lo rivela in diretta

Bianca Berlinguer torna in tv con rinnovato entusiasmo dopo la sua assenza forzata. Nella puntata di martedì 13 maggio di “È sempre Cartabianca” su Rete4, la giornalista ha rassicurato il pubblico sulle sue condizioni di salute, dichiarando: “Sono viva e vegeta”, mentre il suo sorriso ha acceso nuovamente il dialogo su temi importanti.

Flashmob di Amnesty davanti a Farnesina: "Stop al genocidio a Gaza"

Un flashmob di Amnesty International si è svolto oggi davanti alla Farnesina a Roma, con l'obiettivo di fermare il genocidio a Gaza.

Dazi, dopo la tregua Pechino revoca lo stop ai Boeing. Ma contrattacca sul fentanyl: “Basta diffamarci”

Dopo la tregua sui dazi tra Cina e Stati Uniti, Pechino reintegra i Boeing, ma al contempo contrattacca sul fentanyl, accusando Washington di diffamazione.

A Cortenuova il nuovo polo logistico MD: servirà 250 negozi, 100milioni di investimento

Video A Cortenuova il nuovo polo logistico MD: servirà 250 negozi, 100milioni di investimento Video A Cortenuova il nuovo polo logistico MD: servirà 250 negozi, 100milioni di investimento

Le notizie più recenti da fonti esterne

Cividate, stop alla logistica: “Non ne possiamo più di camion e smog. Ormai siamo invasi”. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Cividate, stop alla logistica: “Non ne possiamo più di camion e smog. Ormai siamo invasi”

Come scrive ilgiorno.it: È impossibile pensare che se ne possano aggiungere ... mezzi termini il sindaco di Cividate, Gianni Forlani (lista “Comunità Democratica Cividate“) nel commentare la decisione dell’amministrazione ...

Logistica senza posti letto, il sindaco di Cividate alla Regione: «Ristrutturiamo il centro e affittiamo case agli operai»

Scrive bergamo.corriere.it: Contro il mercato nero dei posti letto per i lavoratori della logistica, Cividate al Piano chiede aiuto alla Regione per creare alloggi a canone moderato. Il paese di pianura, insieme a Cortenuova ...