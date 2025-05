Cirielli | Sul candidato in Campania FdI avrà un peso maggiore di Fi

Cirielli sottolinea che il candidato di Fratelli d’Italia in Campania avrà un peso maggiore rispetto a quello di Forza Italia. Ha manifestato la propria disponibilità, ma resta aperto a eventuali alternative, evidenziando la volontà di contribuire al lavoro politico. Resta da vedere quali nomi saranno proposti e come si definirà il ruolo dei diversi protagonisti nella competizione.

Tempo di lettura: < 1 minuto "Forza Italia vuole un candidato civico per la Campania? Io ho dato disponibilità sul mio nome, ma se non va bene non è un problema; io l'ho fatto per dare una mano ma finora non è stato detto che il mio nome non andava bene. Vediamo quali sono i nomi proposti, ma anche su questi Fdi avrà un peso diverso dagli alleati. In democrazia i voti contano, ed è sotto gli occhi di tutti che Fratelli d'Italia ha più del triplo di voti nei sondaggi rispetto a Forza Italia". Così il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli a Caivano ha risposto ad una domanda dei cronisti sulle Regionali in Campania e sulle dichiarazioni di Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania.

