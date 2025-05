Cinque pulmini alle associazioni sportive giovanili | il dono della CrTrieste

La Fondazione CRTrieste annuncia la donazione di cinque pulmini Jumpy Combi Citroën, destinati a nove associazioni sportive giovanili tra pallavolo, rugby e basket. Un gesto che sostiene il movimento giovanile e facilita gli spostamenti delle squadre, rafforzando l’impegno comune per lo sport e la crescita dei giovani talenti sul territorio triestino.

La Fondazione CRTrieste dona cinque pulmini a nove posti destinati ad altrettante associazioni sportive giovanili attive sul territorio nelle discipline della pallavolo, del rugby e del basket. I pulmini Jumpy Combi Citroën saranno affidati ad A.S.D. Triestina Volley, A.S.D. Venjulia Rugby.

