Cinque arresti per spaccio | blitz della polizia tra via Ferravilla Porta Galliera e via Larga

Giornata intensa per la polizia, che ha effettuato un blitz tra via Ferravilla, Porta Galliera e via Larga, arrestando cinque persone per spaccio di droga. Tre operazioni in poche ore hanno portato al sequestro di cocaina, hashish e altre sostanze, segnando un importante risultato nella lotta allo spaccio cittadino.

Giornata intensa per la polizia che ha messo a segno tre distinte operazioni antidroga in poche ore, portando all’arresto complessivo di cinque persone per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Le attivitĂ hanno coinvolto diverse zone della cittĂ , con sequestri di cocaina, hashish e. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Cinque arresti per spaccio: blitz della polizia tra via Ferravilla, Porta Galliera e via Larga

