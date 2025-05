Cinema | Cannes Wagner Moura miglior attore e Nadia Melliti migliore attrice

Al 78° Festival di Cannes, il talento brasiliano Wagner Moura ha vinto come miglior attore per «O Agente Secreto», mentre Nadia Melliti ha ricevuto il premio come miglior attrice. L’evento internazionale celebra il meglio del cinema mondiale, premiando performance eccezionali e film di rilievo. Un’edizione ricca di emozioni, riconoscimenti e talento, in un contesto di prestigio e innovazione.

Roma, 24 mag. (LaPresse) – Il brasiliano Wagner Moura ha ricevuto il premio come miglior attore maschile al 78esimo Festival di Cannes per il suo ruolo in ‘O agente secreto’, di Kleber Mendonca Filho. Il premio alla migliore attrice assegnato dalla giuria presieduta da Juliette Binoche è andato invece a Nadia Melliti per il film ‘Le petit dernier’ di Hasfia Herzi. I fratelli Luc e Jean-Pierre Dardenne hanno vinto il premio per la migliore sceneggiatura con ‘Jeunes Meres’. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cinema: Cannes, Wagner Moura miglior attore e Nadia Melliti migliore attrice

Al 78° Festival di Cannes, Wagner Moura è stato premiato come migliore attore dalla giuria presieduta da Juliette Binoche, per la sua interpretazione in "O Agente Secreto" di Kleber Mendonça Filho.

Gerard Depardieu, condannato a 18 mesi per aggressioni a due donne durante le riprese di "Les Volets Verts", ha scosso il 78º festival di Cannes.

