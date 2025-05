Cina | spettacolo di droni mozzafiato illumina il cielo notturno a Shanghai

A Shanghai, uno spettacolare show di droni ha affascinato il cielo notturno presso il Shanghai International Cruise Tourism Resort, vicino alla foce del fiume Yangtze. Questa straordinaria esibizione, visibile anche in video, ha emozionato gli spettatori con luci e figure celesti, dimostrando l’arte e la tecnologia all'avanguardia della Cina.

Una straordinaria esibizione di droni ha recentemente illuminato il cielo notturno presso il Shanghai International Cruise Tourism Resort, vicino alla foce del fiume Yangtze.

