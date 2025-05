Cina | quarta expo Cina-CEEC e fiera internazionale dei beni di consumo nello Zhejiang

La quarta China-CEEC Expo & Fiera Internazionale dei Beni di Consumo si svolge a Ningbo, nello Zhejiang, offrendo un vivace scambio di tecnologie e innovazioni. Un robot umanoide dedicato alla vendita al dettaglio è stato protagonista nell’area digitale e intelligente, simbolo dell’avanzamento tecnologico e delle opportunità di collaborazione tra Cina e paesi europei.

Un robot umanoide per la vendita al dettaglio fotografato nell’area espositiva della manifattura digitale e intelligente dei CEEC alla quarta China-CEEC Expo & International Consumer Goods Fair a Ningbo, nella provincia cinese orientale dello Zhejiang, il 22 maggio 2025. La quarta China-CEEC Expo & International Consumer Goods Fair, della durata di quattro giorni, ha alzato il sipario giovedi’. Con l’allestimento per la prima volta dell’area espositiva della manifattura digitale e intelligente dei CEEC, l’esposizione ha presentato le tecnologie di prim’ordine da tutto il mondo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: quarta expo Cina-CEEC e fiera internazionale dei beni di consumo nello Zhejiang

