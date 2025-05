Cina-Indonesia | premier Li Paesi dovrebbero portare avanti lo Spirito di Bandung

Il premier cinese Li ha sottolineato l'importanza per Cina e Indonesia di promuovere lo spirito di Bandung, rafforzando solidarietà e multilateralismo. Come grandi paesi in via di sviluppo e potenze del Sud globale, le due nazioni sono chiamate a collaborare per un futuro equilibrato e inclusivo, alimentando il processo di cooperação internazionale e sostenendo i principi di uguaglianza e rispetto reciproco.

In quanto grandi Paesi in via di sviluppo e importanti potenze del Sud globale, Cina e Indonesia dovrebbero portare avanti ulteriormente lo Spirito di Bandung, rafforzare la solidarieta’ e il coordinamento, e promuovere la pratica di un vero multilateralismo, ha dichiarato oggi il premier cinese Li Qiang. Li ha fatto queste osservazioni in una dichiarazione scritta al suo arrivo a Giacarta per una visita ufficiale in Indonesia su invito del presidente indonesiano Prabowo Subianto. Agenzia Xinhua 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina-Indonesia: premier Li, Paesi dovrebbero portare avanti lo Spirito di Bandung

