Ciliegie il clima guasta la festa Produzione in calo fino al 30%

Il clima avverso ha compromesso la produzione di ciliegie, che si è ridotta fino al 30%, mettendo a rischio la tradizionale Sagra di Lari Igp. Nonostante le sfide meteorologiche, questa sessantasettesima edizione promette di superare il record di presenze dello scorso anno, con numerose iniziative per celebrare il frutto simbolo della festa.

LARI Al via questa mattina il primo fine settimana della sessantasettesima edizione della Sagra della ciliegia di Lari Igp. Una sagra che ambisce a superare il record di presenze dello scorso anno, quando gli arrivi negli spazi della festa si attestarono poco sotto quota 25mila. Tante le iniziative che faranno da contorno al prezioso frutto rosso, a cominciare dallo spazio gastronomico sempre molto gettonato, e poi musica e intrattenimento. Anche se la protagonista sarà lei, la ciliegia, che insieme ai prodotti dei quali costituisce l’ingrediente principale, faranno bella mostra nei numerosi banchi del mercato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ciliegie, il clima guasta la festa. Produzione in calo fino al 30%

Contenuti che potrebbero interessarti

Genoa-Atalanta 2-3, doppietta di Pinamonti. Retegui strappa la vittoria a un minuto dalla fine ma non guasta la festa: striscioni-sfottò nella Nord | Video | Foto | La cronaca

Una vittoria emozionante per il Genoa all'Atalanta, con una doppietta di Pinamonti e Retegui che al 89' spezza il cuore dei padroni di casa.

Coppa Italia al Bologna, in città continua il clima di festa. E il Comune omaggia i suoi campioni

In città il clima di festa per la vittoria del Bologna in Coppa Italia è ancora vivo, con il Comune che omaggia i campioni.

Pronostico Crystal Palace-Wolverhampton: clima di festa e quota ghiotta

Il match tra Crystal Palace e Wolverhampton, valida per la trentasettesima giornata di Premier League, si gioca martedì alle 21:00.

CROANACA - Incidente tra auto a Chiampo

Video CROANACA - Incidente tra auto a Chiampo Video CROANACA - Incidente tra auto a Chiampo

Ne parlano su altre fonti

Ciliegie, il clima guasta la festa. Produzione in calo fino al 30%. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Ciliegie, il clima guasta la festa. Produzione in calo fino al 30%

Secondo lanazione.it: LARI Al via questa mattina il primo fine settimana della sessantasettesima edizione della Sagra della ciliegia di Lari Igp. Una sagra che ambisce a superare il record di presenze dello scorso anno, qu ...

CILIEGIA DI MAROSTICA IGP, RACCOLTO IN RIPRESA NONOSTANTE IL CLIMA: +25% SUL 2024

Da corriereortofrutticolo.it: Pur affrontando le sfide imposte dal meteo negli ultimi anni, i produttori della Ciliegia di Marostica IGP possono finalmente guardare con ottimismo alla ...

Festa delle ciliegie ad Abbiategrasso

Secondo paviafree.it: Il Gruppo Alpini di Abbiategrasso, con il patrocinio del Comune, organizza la 29esima Sagra delle Ciliegie, che si terrà al Parco degli Alpini, in via Porcellini, sabato 5 e domenica 6 giugno. Saranno ...