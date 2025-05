Chiuso un bar per sette giorni | troppi clienti con gravi precedenti penali

Un bar di Adrano è stato temporaneamente chiuso dalla polizia, su disposizione del questore di Catania, per sette giorni. Il locale, nel quartiere Cappellone, è stato riconosciuto come frequentato da molte persone con gravi precedenti penali, al fine di garantire sicurezza e ordine pubblico nel quartiere.

Un bar di Adrano è stato temporaneamente chiuso dalla polizia di Stato, così come disposto da un provvedimento emesso dal questore di Catania. Il locale, situato nel quartiere Cappellone, è stato individuato come "ritrovo abituale di persone con precedenti penali". Il provvedimento di sospensione. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Chiuso un bar per sette giorni: troppi clienti con gravi precedenti penali

Approfondisci con questi articoli

Fu teatro di una grave aggressione: bar di Trescore chiuso per cinque giorni

Il bar di Trescore Balneario è stato chiuso per cinque giorni dopo una grave aggressione avvenuta il 14 maggio.

Varese, sparatoria in un bar del centro: un arresto e locale chiuso per 30 giorni

Varese, 12 maggio 2025 – Un episodio di violenza ha scosso la tranquillità del centro di Varese lo scorso 8 maggio, quando un cittadino marocchino è rimasto ferito accidentalmente da un'arma da fuoco.

Bergamo, accoltellamento fuori da un bar a Trescore: il locale chiuso 5 giorni dal questore, “è vicino a un oratorio”

A Trescore Balneario, un accoltellamento avvenuto sabato 10 maggio fuori da un bar ha portato alla chiusura del locale per cinque giorni, dopo un'alterco tra clienti.

7 NOVEMBRE 2024 - CANOSA | SPACCIO DI DROGA, BAR CHIUSO PER SETTE GIORNI

Video 7 NOVEMBRE 2024 - CANOSA | SPACCIO DI DROGA, BAR CHIUSO PER SETTE GIORNI Video 7 NOVEMBRE 2024 - CANOSA | SPACCIO DI DROGA, BAR CHIUSO PER SETTE GIORNI

Le notizie più recenti da fonti esterne

Chiuso un chiosco frequentato da pregiudicati: non potrà lavorare per sette giorni; Torpignattara, il bar sulla Casilina non aprirà più. Era stato già chiuso 7 volte per risse e feste fino all'alba; CALTAGIRONE, CHIOSCO CHIUSO DALLA POLIZIA DI STATO PER 7 GIORNI: ERA DIVENTATO RITROVO ABITUALE DI PREGIUDICATI - Questura di Catania | Polizia di Stato; Scarsa igiene e ritrovo di pregiudicati. Chiuso un bar. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Spaccio di droga, persone pericolose e bevande alcoliche a minori: chiuso per 7 giorni bar di Putignano

Secondo msn.com: Ieri a Putignano la Polizia di Stato ha notificato al titolare di un bar del centro il provvedimento amministrativo di sospensione della licenza di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ...

Putignano, chiuso per 7 giorni un bar del centro: notificato provvedimento della Questura per motivi di ordine pubblico

Segnala giornaledipuglia.com: La decisione arriva a seguito dell’attività di controllo e monitoraggio condotta dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Putignano, nell’ambito di una più ampia strategia di prevenzione e ...

Putignano, bar del centro chiuso per 7 giorni: sospesa la licenza dal Questore

Scrive informatissimo.net: A Putignano, un bar del centro è stato chiuso per 7 giorni su disposizione del Questore di Bari, a seguito di controlli che hanno rilevato episodi di spaccio e somministrazione di alcol a minori.