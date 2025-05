Ching e Lotti battaglia sulle intercettazioni di persone non indagate nell' inchiesta Palude tra cui la compagna di Brugnaro Le difese | Via i dialoghi privati

In vista dell'udienza preliminare sull'inchiesta Palude, si intensifica il confronto legale sulle intercettazioni di persone non indagate, tra cui la compagna di Brugnaro. Le difese chiedono l'estrapolazione dei dialoghi privati, creando tensioni sul rispetto della privacy e sulla validitĂ delle prove, mentre il dibattito si concentra sull'uso delle intercettazioni nelle indagini.

VENEZIA - In vista dell?udienza preliminare sulle richieste di rinvio a giudizio, ora attorno all?inchiesta Palude è in corso la battaglia sulle intercettazioni telefoniche e. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Ching e Lotti, battaglia sulle intercettazioni di persone non indagate nell'inchiesta Palude (tra cui la compagna di Brugnaro). Le difese: «Via i dialoghi privati»

Ching e Lotti, è battaglia sulle intercettazioni dell'inchiesta Palude. Le difese: «Via i dialoghi privati con chi non è indagato»

