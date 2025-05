Chiara Giallonardo presto mamma l’annuncio ufficiale

Chiara Giallonardo, nota conduttrice di "Io, Chiara e il Green" e volto di "Linea Verde", ha annunciato in diretta nel salotto di Caterina Balivo su Rai 1 di essere in dolce attesa. L'annuncio ufficiale, condiviso venerdì 23 maggio, dà il lieto annuncio di una prossima maternità, riempiendo di gioia i suoi fan e il mondo dello spettacolo.

ROMA – Chiara Giallonardo, conduttrice di “Io, Chiara e il Green” su Rai Isoradio e volto storico televisivo di trasmissioni come “Linea Verde”, ha annunciato venerdì 23 maggio, in diretta, nel salotto televisivo de “La Volta Buona”, condotto da Caterina Balivo su Rai 1, di essere in dolce attesa. La conduttrice, amatissima dal pubblico per il suo impegno sui temi della sostenibilità, dellambiente e del futuro, ha svelato di essere al settimo mese di gravidanza. “Non lo sa nessuno”, ha confessato con emozione Chiara Giallonardo durante l’intervista rilasciata a Caterina Balivo, spiegando di aver voluto custodire con riservatezza questo momento così intimo e speciale, condiviso solo ora con il grande pubblico. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Chiara Giallonardo presto mamma, l’annuncio ufficiale

