Chi vorrei al mio posto Mara Venier elegge il suo successore a Domenica in

Nella puntata di Tv Talk, Mara Venier ha condiviso con Mia Ceran le sue riflessioni sul futuro, lasciando intendere chi potrebbe prendere il suo posto a Domenica In. Un confronto ricco di simpatia e spunti, in cui la Venier ha espresso entusiasmo e stima, alimentando i gossip sul suo possibile successore.

News Tv, Mara Venier, ospite della puntata odierna di Tv Talk, è stata protagonista di un confronto simpatico e ricco di spunti con Mia Ceran, che ha voluto congratularsi per il successo del segmento “Ne vedremo delle belle” all’interno di Domenica In. La conduttrice ha infatti rivelato che, secondo i dati forniti da Silvia Motta, proprio quella parte del programma ha fatto registrare ottimi ascolti. Leggi anche: Mara Venier, arriva la decisione su “Domenica In”: cosa cambierĂ Mara Venier a Mia Ceran: “Non guardo mai gli ascolti”. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Chi vorrei al mio posto”. Mara Venier elegge il suo successore a “Domenica in”

