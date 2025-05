Chi era Mauro Consolandi lo speleologo morto precipitando per 15 metri nella Grotta Remeron

Mauro Consolandi, 73enne speleologo esperto e membro del Club Alpino Italiano di Biella, è morto il 24 maggio cadendo per 15 metri nella Grotta Remeron (Varese). La tragica caduta durante un'esplorazione ha provocato il suo decesso. Consolandi era noto nel settore dell'alpinismo e delle grotte, lasciando un ricordo di grande esperienza e passione per l'attività speleologica.

Mauro Consolandi è deceduto il 24 maggio in seguito a una caduta per 15 metri nella Grotta Remeron (Varese). Il 73enne era uno speleologo esperto e membro del direttivo del Club Alpino Italiano di Biella.

