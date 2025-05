Chi è rimasto coinvolto nella caduta al Giro d’Italia | Ciccone il più danneggiato sfortuna Tiberi

Durante la quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2025, una brusca caduta ha coinvolto diversi corridori, con Ciccone il più danneggiato e Tiberi a subire un notevole colpo di sfortuna. L’incidente, avvenuto a 23 km dal traguardo di Nova Gorica in un tratto stretto e ciottolato, lascerà un segno indelebile in questa edizione della corsa rosa.

La quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2025 rimarrà negli annali per la brutta caduta avvenuta a 23 km dal traguardo di Nova Gorica. Mentre il gruppo stava affrontando una strettoia nei pressi della vecchia dogana di Casa Rossa, in un tratto caratterizzato dalla presenza del ciottolato e sotto uno scroscio di pioggia, una scivolata nelle prime posizioni ha purtroppo mietuto diverse vittime in termini sportivi e ha inevitabilmente condizionato la Corsa Rosa. Sono rimasti coinvolti tantissimi big e la classifica generale è stata stravolta al termine di una frazione che sulla carta non avrebbe dovuto riservare sorprese e che si sarebbe dovuta risolvere con una volata. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Chi è rimasto coinvolto nella caduta al Giro d’Italia: Ciccone il più danneggiato, sfortuna Tiberi

