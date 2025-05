Chi è Michele Napolitano il tiktoker arrestato durante la festa scudetto a Napoli aveva con sé una pistola

Michele Napolitano, noto tiktoker, è stato arrestato durante i festeggiamenti per lo scudetto del Napoli. Durante l’evento, è stato coinvolto in una colluttazione con le forze dell’ordine e trovato in possesso di una pistola. L'episodio ha suscitato grande scalpore tra i tifosi e ha acceso il dibattito sulla sicurezza durante le celebrazioni sportive.

Nella notte, il tiktoker Michele Napolitano è stato arrestato dai carabinieri durante una festa scudetto in via Acton.

A Napoli, durante la celebrazione dello scudetto, è stato arrestato il Tiktoker Michele Napolitano, 26 anni, dopo aver tentato di forzare un varco e aver cercato di scappare lanciando una pistola nei giardini.

Durante la notte di festa per lo scudetto del Napoli, i carabinieri hanno effettuato numerosi arresti, incluso quello del tiktoker Michele Napolitano, trovato armato di pistola.

