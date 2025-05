Che percorso faranno i due bus scoperti con i giocatori del Napoli

Lunedì 26 maggio, i festeggiamenti per lo scudetto del Napoli vedranno due bus scoperti attraversare le strade della città. In prefettura sono stati definiti i dettagli dell'organizzazione, con un percorso studiato per accogliere la gioia dei tifosi. Nel pomeriggio, la squadra partenopea sfilerà a bordo di questi bus, celebrando insieme ai propri supporters un trionfo storico.

lunedì 26 maggio avranno luogo i festeggiamenti per lo scudetto del Napoli, predisposti dal Comune in collaborazione con la società di calcio. In prefettura è stato fatto il punto sull'organizzazione con la definizione del programma Nel pomeriggio di lunedì la squadra del Napoli sfilerà sul.

