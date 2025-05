Charles domina in FP a Monte-Carlo | Ferrari imbattibile incidente Hamilton e sfida Verstappen

Charles domina le FP a Montecarlo, confermandosi in grande forma, davanti a Verstappen e Norris. Ferrari è imbattibile, ma un incidente coinvolge Hamilton, creando tensione. La giornata è positiva per Charles, che si prepara alla qualifiche, mentre la sfida con Verstappen si intensifica. La terza sessione evidenzia la concentrazione dei team, nonostante un episodio inaspettato. La lotta per la pole si fa sempre più interessante nel Principato.

Il Principato ha visto una giornata vincente per Charles che, confermandosi in grande forma, si porta a casa anche l’ennesima sessione di Prove Libere davanti a Verstappen e Norris. Nel corso della terza sessione, ogni azione ha mostrato la concentrazione dei team, nonostante un episodio inaspettato, dove Lewis Hamilton ha segnato un incidente contro le . L'articolo Charles domina in FP a Monte-Carlo: Ferrari imbattibile, incidente Hamilton e sfida Verstappen è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Charles domina in FP a Monte-Carlo: Ferrari imbattibile, incidente Hamilton e sfida Verstappen

Approfondisci con questi articoli

F1, Charles Leclerc mago contemporaneo delle qualifiche di Montecarlo. È entrato nel solco tracciato da Ayrton Senna?

Il Gran Premio di Monaco, alla sua settantunesima edizione, si avvicina, e Charles Leclerc si conferma protagonista assoluto.

Leclerc vola e la Ferrari sogna, Charles domina libere a Monaco

Charles Leclerc vola nelle libere di Monaco, dominando la pista e confermando la sua brillante forma.

Leclerc vola e la Ferrari sogna, Charles domina libere a Monaco

Charles Leclerc vola nelle libere del GP di Monaco, dominando con il miglior tempo. La Ferrari sogna e il talento monegasco si conferma protagonista, superando i rivali di McLaren e Mercedes.

Su questo argomento da altre fonti

F1, Leclerc domina anche le terze prove libere di Montecarlo. Alle 16 le qualifiche

Riporta msn.com: Il pilota del Cavallino ieri aveva guidato le prime due sessioni del Gp di casa. Incidente per Hamilton, che ha chiuso al quinto posto ...

F1, Charles Leclerc fa sul serio! Miglior tempo per la Ferrari anche nelle FP3 a Montecarlo

Secondo oasport.it: È un Charles Leclerc perfetto quello visto fino ad ora nel weekend del Gran Premio di Monaco 2025. Il monegasco, dopo le prove libere del venerdì, ...

Leclerc sorprende tutti a Montecarlo. La Ferrari domina il venerdì

Da gpone.com: Auto - News: Il pilota monegasco non ha avuto rivali malgrado la McLaren di Piastri abbia chiuso a pochi millesimi. In forma anche l'altra Rossa di Hamilton, terza a fine giornata ...

Charles Leclerc’s Pole Lap | 2024 Monaco Grand Prix | Pirelli