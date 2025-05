Chalet 3 0 e AutoClub valorizzano le eccellenze

L’estate a Carpi si arricchisce di stile e innovazione grazie alla collaborazione tra Chalet 3.0, con le sue eleganti location in piazzetta Garibaldi e al Parco delle Rimembranze, e AutoClub Carpi, prestigiosa concessionaria BMW. Questa sinergia valorizza le eccellenze locali, offrendo un’esperienza unica di gusto, innovazione e stile, rafforzando il legame tra le tradizioni e il futuro del territorio.

L’estate carpigiana si arricchisce di stile, gusto e innovazione grazie alla collaborazione tra due realtà simbolo del territorio: Chalet 3.0 – con le due location in piazzetta Garibaldi e al parco delle Rimembranze – e AutoClub Carpi, storica concessionaria Bmw. La partnership ha dato vita a un ricco calendario di eventi esclusivi, pensati per unire il fascino del mondo automotive con l’arte dell’accoglienza e della ristorazione. Un progetto che va oltre la semplice sponsorizzazione: "è una visione condivisa che mette al centro la città, le persone, il desiderio di vivere momenti unici, valorizzando le eccellenze locali". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Chalet 3.0 e AutoClub valorizzano le eccellenze

