cercate la pace lo dobbiamo ai bimbi delle terre martoriate

Avevo due anni quando è finita la guerra e di quell'epoca grama ricordo ben poco. So che i ragazzi portavano le braghette corte, Pippo girava sopra le teste e sganciava le sue bombe sulla campagna nera come la pece e le mamme compravano il pane razionato tenendo la mollica stretta in una tasca per i bimbi piccoli e la crosta dura nell'altra per sé e per gli anziani smagriti. Se suonava la sirena dovevi nasconderti. Altrimenti potevi gironzolare nei vicoli e nelle strade come un fantasma incosciente, ascoltando i pianti dei grandi e sognando un luogo senza macerie.