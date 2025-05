Cellulare alla guida cinture slacciate e stranieri irregolari | raffica di sanzioni all’alba a Porto Recanati

Nella città di Porto Recanati, all’alba, si è svolta un’operazione “Alto Impatto” volta al contrasto delle irregolarità. Durante l’intervento, sono state elevate numerose sanzioni per violazioni stradali, tra cui l’uso del cellulare alla guida e cinture di sicurezza allacciate. Sono stati inoltre identificati numerosi stranieri irregolari, rafforzando l’azione di controllo e sicurezza sul territorio.

Operazione “Alto Impatto” a Porto Recanati: identificati stranieri irregolari e sanzioni per violazioni stradali. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Cellulare alla guida, cinture slacciate e stranieri irregolari: raffica di sanzioni all’alba a Porto Recanati

Altre letture consigliate

Distrazione alla guida, l’auto sbanda e poi si ribalta. Illesa la conducente

Nel primo pomeriggio di oggi, un incidente stradale ha scosso la provinciale tra Gallipoli e Alezio, quando un'auto, probabilmente a causa di una distrazione, ha sbattuto e si è ribaltata al centro della carreggiata.

Probabili Formazioni Serie A 2024/2025, la guida alla 36ª Giornata

Con l'inizio della Serie A 2024/2025 il 17 agosto 2024, i fantallenatori sono pronti a schierare le loro formazioni per affrontare una nuova entusiasmante stagione.

GUIDA TV 13 MAGGIO 2025: GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA L’ASCOLTO DI SIMON COLEMAN

Scopri cosa vedere in TV stasera, 13 maggio 2025, con la nostra guida! Partecipa al totoshare e sfida le tue previsioni sugli ascolti di "Simon Coleman".

Tutorial riparazione o esclusione cicalino cinture di sicurezza fiat grande punto 199

Video Tutorial riparazione o esclusione cicalino cinture di sicurezza fiat grande punto 199 Video Tutorial riparazione o esclusione cicalino cinture di sicurezza fiat grande punto 199

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Cellulare alla guida, cinture slacciate e stranieri irregolari: raffica di sanzioni all’alba a Porto Recanati

virgilio.it scrive: Operazione “Alto Impatto” a Porto Recanati: identificati stranieri irregolari e sanzioni per violazioni stradali.

Al cellulare o senza cinture allacciate È stato l'anno delle distrazioni alla guida

Da ilgazzettino.it: A farne le spese, soprattutto, sono stati gli automobilisti, sempre più distratti e indisciplinati alla guida. Del resto è sempre più difficile separarsi dal proprio telefono cellulare ...

Cinture slacciate, sanzioni in aumento

Come scrive msn.com: Sicurezza stradale: crescono le multe per l’uso (mancato) delle cinture, calano quelle per guida col telefonino in mano, per mancata revisione e assicurazione, e per la patente scaduta.